Riesi, i Lions Club uniti per la comunità tra solidarietà e amicizia con la Marcia della pace

Una splendida giornata all’insegna del service, della solidarietà e dell’amicizia quella vissuta domenica 26 ottobre, in occasione dell’incontro organizzato dalla Presidente della Zona 24 del Distretto Lions 108Yb, Stefania Ievolella, cui hanno partecipato i Lions Club Caltanissetta, Riesi e Caltanissetta Pietrarossa, guidati dai rispettivi Presidenti Paolina Lobue, Emanuela Ferrigno e Vincenzo Falzone. I tre Club, con entusiasmo, hanno rappresentato alla popolazione locale accorsa numerosa, i valori lionistici dell’impegno concreto e del servizio alla comunità.

La manifestazione si è aperta con la Marcia della Pace, che dal corso principale ha raggiunto Villa La Liniia, dove si svolgeva il terzo e ultimo giorno della Sagra dei Prodotti Tipici di Riesi, con stand, degustazioni e momenti di intrattenimento. Nel corso della Sagra, il Lions Club di Riesi ha promosso una campagna di sensibilizzazione ontro gli abusi e la violenza di genere, distribuendo materiale informativo e il “violentometro”, strumento utile per riconoscere i segnali di relazioni malsane. La giornata si è conclusa con un pranzo comunitario, momento di incontro e amicizia che ha visto insieme, oltre ai rappresentanti dei tre Club presenti, e dei Cuccioli del Cub Club di Riesi, anche altre associazioni locali e numerosi cittadini. Un esempio concreto di come l’azione lionistica sappia unire territori, persone e valori nel segno del “We Serve”.