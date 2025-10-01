Riesi. Dal 24 al 26 ottobre c’è la 2^ edizione della “Sagra dei Prodotti tipici, dei sapori e delle tradizioni riesine”

RIESI. Il Comune di Riesi ha annunciato la II edizione della SAGRA DEI PRODOTTI TIPICI, DEI SAPORI E DELLE TRADIZIONI RIESINE. L’evento, parecchio atteso, si svolgerà dal 24 al 26 ottobre 2025 presso Parco Urbano “Celestri” e Villa “La Liniia” (ex raculmet).

Prevista Area relax e food village, Stand espositivi con i prodotti tipici, animazione per bambini, Seminari, musica e tanto divertimento.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Liquoreria Chiolo srl, Servizio Cristiano, ASD Wonderland, Associazione La Vela ed I.I.S.S.Carafa di Mazzarino e Riesi. Il progetto è stato finanziato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Avviso Pubblico per attività ed iniziative di promozione turistico e culturale.