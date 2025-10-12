Mussomeli, finanziamento di circa 4 milioni per “Lavori di riqualificazione del Castello Manfredonico”

MUSSOMELI – È arrivato il decreto di finanziamento, da quasi 4 milioni di euro, emesso dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana! “Lavori di riqualificazione del Castello Manfredonico con allestimento di un museo tematico medievale ed interventi di riqualificazione ambientale delle aree adiacenti”. “Lavori di riqualificazione del Castello Manfredonico con allestimento di un museo tematico medievale ed interventi di riqualificazione ambientale delle aree adiacenti”. Un importante passo avanti per la valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e turistico e del nostro meraviglioso Castello di origine arabo-normanna. Le risorse saranno destinate a diversi interventi strategici: Lavori di riqualificazione interna ed esterna – € 1.700.000; Allestimento spazi espositivi – € 700.000; Attrezzature hardware – € 600.000; Ricerca storica per sviluppo software – € 60.000; Software – € 120.000; Acquisto attrezzature e mezzi per la mobilità sostenibile da e per il Castello – € 70.000; Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche – € 30.000; da dire che tra le tante novità Mussomeli si doterà di un trenino turistico che collegherà il Castello Manfredonico al Centro Storico del paese.