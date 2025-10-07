Mussomeli, da domani al via il servizio di assistenza alla comunicazione per i bambini e i ragazzi delle scuole

MUSSOMELI – Prenderà il via domani mattina il nuovo servizio di assistenza alla comunicazione destinato ai bambini e ai ragazzi residenti a Mussomeli che frequentano la scuola materna, elementare e media. L’iniziativa, promossa dal Comune di Mussomeli, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, nasce con l’obiettivo di favorire l’inclusione scolastica e garantire a tutti gli alunni il pieno esercizio del diritto allo studio. Gli assistenti alla comunicazione, assunti dalle cooperative sociali accreditate allo specifico albo comunale, affiancheranno gli studenti con bisogni comunicativi specifici, offrendo un supporto personalizzato che favorisca la partecipazione attiva alla vita scolastica e il successo formativo. “Con l’avvio di questo servizio – sottolinea il Sindaco, On. Giuseppe Catania – confermiamo la nostra attenzione verso i bambini e le famiglie che vivono situazioni particolari. L’inclusione non è solo un principio, ma un impegno concreto per rendere la scuola un luogo davvero aperto a tutti. Un ringraziamento va all’Ufficio Politiche Sociali del nostro Comune e un augurio di buon lavoro alle cooperative sociali coinvolte e a tutti gli operatori sociali impegnati nel servizio.” Anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Jessica Valenza, ha espresso soddisfazione: “Questo progetto rappresenta un passo importante nel percorso di sostegno alle persone più fragili. Un ringraziamento va agli operatori e alle scuole per la collaborazione e la sensibilità dimostrate.” Il servizio, attivo per tutto l’anno scolastico 2025/2026, sarà coordinato dal Comune di Mussomeli con l’obiettivo di costruire un ambiente educativo inclusivo e accogliente.