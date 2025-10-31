Mussomeli, corteo cittadino verso il camposanto per l’annuale commemorazione del Defunti

MUSSOMELI – La solennità di Tutti i Santi, nella giornata liturgica del 1° novembre, fa radunare, annualmente, in piazza Umberto, confraternite, associazioni e congregazioni, quali concessionarie di tombe sociali, con al seguito le Autorità Civili, Militari e Religiose, per il tradizionale corteo attraverso le vie del paese, in direzione del Camposanto, per l’omaggio e la preghiera per i cari defunti con la deposizione della corona di fiori presso l’Ossario Comunale. Al termine della cerimonia comunitaria, i sodalizi partecipanti, autonomamente, si recano presso le rispettive tombe sociali per la deposizione della corona di fiori per i propri aderenti defunti. Il giorno della commemorazione dei Defunti, nel piazzale antistante la chiesetta del Camposanto, alle ore 11, i sacerdoti di Mussomeli concelebrano insieme la santa Messa comunitaria per tutti i cari defunti. Nei giorni precedenti è un via vai di persone verso il cimitero, intente ad adornare i loculi dei propri cari defunti.