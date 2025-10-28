Mussomeli, comunità parrocchiale in festa per San Giuda Taddeo. Parroco e diacono sotto le aste del fercolo in processione

MUSSOMELI- Preceduta da un triduo di preparazione liturgica, la festa annuale si è celebrata l’ultima domenica di ottobre nella parrocchia Cristo Re. I riti serali della festa con la comunità riunita sono stati presideduti da mons. Giuseppe D’Anna, con la concelebrazione del parroco Padre Liborio Franzù ed il diacono don Pierenzo Costanzo ed animata dal coro parrocchiale. Al termine della solenne liturgia è snodata la processione col simulacro del Santo attraverso le vie del quartiere illuminate a festa : Via Garibaldi, Via Salvatore Quasimodo Via Calatafimi, Via Emerigo Amari, Via Palermo, Via San Giovanni Bosco, Via Pascoli, Via Bellini, Via Garibaldi fino al suo rientro in parrocchia, accompagnata dalla banda musicale. Di particolare rilievo, registrato in questi ultimi anni sono i giovani portatori del simulacro (anziché essere trasportato su veicolo), evidente segno di partecipazione attiva della comunità. C’erano anche loro, il parroco Liborio Franzù ed il diacono Pierenzo Costanzo a dare man forte ai tanti giovani della Parrocchia di Cristo Re a portare sulle spalle in processione il fercolo col simulacro bronzeo di San Giuda Taddeo. Per la comunità parrocchiale di Cristo Re, e non solo, rappresenta un momento forte di fede, di devozione, momenti di silenzio e raccoglimento, insomma, atmosfera festiva con musica e luminarie. Va detto che la partecipazione dei giovani, coinvolti nei riti (portatori del simulacro), indica un rinnovamento nella tradizione, mantenendo vivo il legame con il santo e che la figura di San Giuda Taddeo, patrono dei “casi disperati”, può offrire speranza e conforto nei momenti difficili alla comunità locale. Un momento propizio di partecipazione alle tradizioni religiose locali e socializzare con gente del posto.