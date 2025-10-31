Movimento “Delia è partecipazione”: dialogo e confronto al centro di un incontro per il futuro del territorio

Ieri sera a Delia si è tenuto un incontro significativo, organizzato dal movimento “Delia è Partecipazione”, condotto dal consigliere comunale Martino Di Gregorio, un momento di dialogo e confronto per costruire insieme il futuro del territorio.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure politiche e civiche che, con il loro impegno e le loro idee, stanno lavorando per rafforzare la comunità e promuovere il cambiamento.

Terenziano di Stefano, Sindaco di Gela e convinto promotore del movimento Spazio Civico, ha sottolineato l’importanza di questi incontri come occasione per ascoltare la cittadinanza e raccogliere nuove proposte. Insieme a lui, c’erano Giovanni Scicolone di “Una buona Idea”, Damiano Arena e Marilena Fardella di “MazzarinoLab”, Filippo Agostara di “Futura” di Caltanissetta, Olimpia Armonia di Sommatino e, in collegamento telefonico, Marco Andaloro di San Cataldo.

L’incontro ha avuto un sapore di apertura e inclusività, con Spazio Civico che continua a crescere, espandersi e rafforzarsi attraverso il confronto costante con la cittadinanza. La collaborazione tra diverse realtà territoriali è un segno positivo, un’indicazione chiara che l’impegno civico è sempre più forte e condiviso.

Il messaggio che arriva da Delia è chiaro: non c’è distanza tra amministratori e cittadini, ma una continua interazione per costruire, passo dopo passo, una comunità migliore. Un esempio di come la politica, quando è veramente partecipativa, possa avvicinare le persone, creare reti di solidarietà e generare cambiamento.–