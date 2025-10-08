Montedoro. Il 13 ottobre al via il servizio di refezione scolastica. Costo di 1,5 euro a pasto

MONTEDORO. Il prossimo 13 ottobre avrà inizio il servizio di refezione per l’anno scolastico 2025/2026. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Renzo Bufalino. Per fruire della mensa sarà necessario acquistare i relativi ticket, il cui costo è fissato in € 1,50 a pasto. I ticket andranno acquistati in blocchetti da 10 (pari ad € 15,00).

Il ritiro dei ticket potrà avvenire previo versamento tramite la piattaforma PagoPA , indicando nella causale il nominativo dell’alunno e la classe frequentante. Il pagamento avviene con la piattaforma PagoPa. Nella prima pagina vano inseriti i dati obbligatori NOME COGNOME E CODICE FISCALE del versante (genitore).

Cliccando su PROSEGUI si accede alla pagina di riepilogo dove vanno controllati ed eventualmente corretti i dati indicati con l’asterisco rosso. Terminata questa operazione cliccare nuovamente su PROSEGUI per accedere alla pagina di scelta del tipo di servizio da acquistare e scegliere dal menu a tendina (casella bianca bordata di celeste) MENSE SCOLASTICHE ed andare avanti con il tasto PROSEGUI.

Si accede ad una nuova schermata, in cui vanno inseriti i seguenti dati:

Importo Libero: il costo unitario di un blocchetto di n. 10 buoni mensa: € 15,00

Quantità: in numero d i blocchetti che si intende acquistare

Causale: indicando il nome dell’alunno e la classe frequentante per cui si acquistano i buoni.

Il programma calcolerà in automatico l’importo dovuto.

Cliccando su PROSEGUI si aprirà la pagina riassuntiva con due icone celesti PAGA ADESSO per pagamento on line e PAGA CON AVVISO per la generazione del pdf stampabile o salvabile contenente il CODICE QR per il pagamento presso Poste, Banche o Tabaccai abilitati.