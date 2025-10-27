Milena. Da applausi la partecipazione del Comune alla Fiera Internazionale Gastronoma a Valencia

MILENA. Sta facendo registrare un gran successo la partecipazione del Comune di Milena alla Fiera internazionale GASTRÓNOMA di Valencia in Spagna. Il programma della prima giornata ha fatto registrare un consenso davvero rilevante con due momenti di show cooking a cura dello chef Filippo Spagnuolo, Executive Chef dell’Associazione italiana Cuochi in Spagna con il supporto di Massimo.

Presente all’evento il sindaco Claudio Cipolla e una delegazione milenese, ma anche diversi produttori locali che hanno inteso prendere parte a questa kermesse per far conoscere i loro prodotti anche all’estero.

Tra i piatti preparati: Pasta alla Norma, Mini arancini al ragù, la ‘Mbriulata, ma anche Cannoli siciliani e Zuppa di ceci e lenticchie (prodotti locali). La giornata è stata allietata, con canti e balli, dal gruppo folk Fabaria nel contesto di un evento che ha esaltato non poco la ‘Mbriulata di Milena che è stata parecchio apprezzata da parte del grande pubblico con degustazioni che hanno riscosso una condivisione enorme.