Milena. Alla Fiera internazionale Gastronoma di Valencia la ‘mbriulata simbolo di autenticità e orgoglio siciliano

MILENA. “Da un piccolo paese al cuore dell’Europa: Milena ha portato i propri sapori, i propri colori e la sua Mbriulata, simbolo di autenticità e orgoglio, nelle vetrine internazionali”. Così l’amministrazione comunale commentando l’esperienza fatta a Valencia alla Fiera internazionale Gastronoma.

“E pensare – si legge in una nota – che molti non sapevano nemmeno dove fosse Milena, ma oggi in tanti ne parlano — attratti da una comunità che ha saputo credere in sé stessa, investendo nel futuro e nei giovani, dimostrando che anche dai piccoli borghi possono nascere grandi idee, grandi sapori e grandi visioni.

Abbiamo diffuso la cultura e l’identità siciliana e di Milena in un contesto internazionale con un enorme successo, trasformando una semplice partecipazione in un messaggio di fiducia, appartenenza e rinascita. Non abbiamo speso, abbiamo investito: in immagine, in reputazione, in futuro”.

L’amministrazione comunale ha poi concluso: “Milena c’è, cresce, e guarda al mondo con orgoglio. Milena va avanti. Con la forza tranquilla di chi costruisce, non distrugge. Grazie alla Regione Siciliana per questa opportunità, e grazie a tutti i cittadini che continuano a credere in noi”.