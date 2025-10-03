Luca Alburno nuovo presidente della Bioraffineria di Gela

E’ Luca Alburno il nuovo presidente della Bioraffineria di Gela. Succede a Walter Rizzi, che è stato richiamato nella sede di Milano. L’ufficialità si è avuta, stamane, a conclusione del convegno-evento promosso dalla Bioraffineria di Gela Enilive, che ha celebrato quest’anno il sessantesimo anniversario dall’inaugurazione del Petrolchimico di Gela “60 e oltre. Sessant’anni di attività e di trasformazione a Gela. 1965-2025”, ed al quale hanno partecipato autorità locali e i vertici della Bioraffineria e di Enilive. Presenti tra gli altri l’economista e componente del direttivo della fondazione, Mattei Giulio Sapelli, ed il presidente di Enlive, Marco Petracchini.

La bioraffineria Enilive utilizza la tecnologia proprietaria Ecofining, che converte biomasse provenienti principalmente da materie prime di scarto, come oli esausti da cucina, grassi animali e sottoprodotti dell’industria agroalimentare, in biocarburanti HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) per il trasporto stradale, aereo, marino e ferroviario e SAF per il trasporto aereo. L’impianto di gela per la produzione di SAF è il primo in Italia e tra i primi in Europa, con una capacità produttiva di 400 mila tonnellate/anno. Attualmente la produzione di biocarburanti avviene nelle bioraffinerie Enilive di Gela e Venezia, e nella bioraffineria St. Bernard Renewables Llc (joint venture partecipata al 50%) in Louisiana (Stati Uniti d’America). A queste si aggiungeranno nel 2026 la terza bioraffineria in Italia, a Livorno e, a seguire le due bioraffinerie attualmente in costruzione in Malesia e in Corea del Sud. Eni ha anche recentemente avviato inoltre l’iter autorizzativo per la conversione di alcune unità della raffineria di Sannazzaro de Burgondi (Pavia) in bioraffineria e annunciato la realizzazione di una bioraffineria a Priolo, in Sicilia. [Foto: Il Gazzettino di Gela]