L’evento a Bompensiere: una grande festa per i cento anni di Mariano Mattina, un secolo di vita tra fede, lavoro e comunità

BOMPENSIERE – A Bompensiere ieri si è respirato un profumo di festa e di memoria. L’intero paese si è fermato per celebrare i cento anni del signor Mariano Mattina, un traguardo che abbraccia un secolo di storia, di valori e di affetti profondi.

In tanti si sono riuniti al Parco “Romanguso Leonardo”, dove la Santa Messa ha aperto una giornata di grande emozione, trasformando la vita di Mariano in un racconto collettivo di radici e comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità locali: il sindaco di Bompensiere, Salvatore Virciglio, padrone di casa; la sindaca di Sutera, Giuseppina Catania, suo paese natale; e il sindaco di Milena, Claudio Salvatore Cipolla, dove oggi il centenario risiede. Presenti anche il presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Walter Calogero Tesauro, e il vicesindaco del capoluogo, Giovanna Candura, che hanno portato il saluto e l’affetto di tutta la provincia.

Ma il protagonista, ieri, era lui: Mariano Mattina, nato a Sutera nel 1925, figlio di una Sicilia autentica e laboriosa. Ha attraversato guerre, emigrazione, sacrifici e rinascite. Da giovane sposò Raimonda Scibetta, la compagna di una vita intera, con la quale formò una grande famiglia: sette figli, due femmine e cinque maschi, poi sette nipoti e cinque pronipoti, che oggi rappresentano il suo sorriso più grande.

Il loro è un albero genealogico rigoglioso, radicato nel cuore della Sicilia. Alcuni rami si sono spinti lontano: la sorella Carmela e i fratelli Calogero e Onofrio vivono a Londra, dove seguono da anni la loro vita con orgoglio e nostalgia, mentre altri, come la sorella Maria, scomparsa l’anno scorso a 97 anni, e i fratelli Carmelo e Giuseppe, hanno lasciato un ricordo indelebile nel cuore di Mariano.

Nel 1956 emigrò anche lui, per alcuni mesi, in Germania, come tanti italiani dell’epoca. Poi tornò nella sua terra e si stabilì definitivamente a Bompensiere, dove trovò lavoro alla Montecatini Edison e costruì il proprio futuro con tenacia e onestà. Uomo di fede e di mani sapienti, Mariano è noto in tutto il circondario per la capacità di alleviare dolori e tensioni con massaggi, conoscitore dell’antica orazione di Sant’Antonio, di cui è devoto.

Durante la festa, tra i racconti dei familiari e gli aneddoti dei tanti amici, è emerso il ritratto di un uomo buono, sempre disponibile, che non ha mai smesso di trasmettere serenità.

Dopo la Messa, il Parco si è riempito di musica, risate e abbracci: un gruppo folkloristico ha accompagnato il pomeriggio con canti popolari e balli tradizionali, mentre sul tavolo non mancavano torta, arancine, pizzette, salatini e un brindisi che ha unito generazioni diverse in un solo applauso.

Quando in serata il cielo di Bompensiere si è acceso di giochi pirotecnici, tutti hanno rivolto lo sguardo a Mariano: seduto, sorridente, un po’ stanco ma felice, con quella luce negli occhi che racconta meglio di mille parole il significato del tempo vissuto.

Oggi, come ogni mattina, si è già svegliato presto. Perché, come ama dire lui, “chi ha lavorato una vita, non si ferma nemmeno a cent’anni”.