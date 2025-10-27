Salute

Lazio-Juve, all’Olimpico lo striscione in ricordo di Silvia Signorelli

AdnKronos

Lun, 27/10/2025 - 00:48

(Adnkronos) – All'Olimpico per Lazio-Juve lo striscione in ricordo della Silvia Signorelli. La storica pr di vip e personaggi dello spettacolo è morta sabato scorso a 61 anni a Roma, dopo aver combattuto per anni, coraggiosamente contro la malattia. Storico ufficio stampa di alcuni tra i maggiori teatri della Capitale (Brancaccio, Sala Umberto), era alla guida della Sisi Comunication.  
