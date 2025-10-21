Inner Wheel club di Gela, il 25 ottobre la “Camminata in rosa” per la prevenzione dei tumori femminili

Sabato 25 Ottobre: I Club Service uniti per sensibilizzare sul tumore al seno.

La città di Gela si tinge di rosa per un’importante iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili, con un focus particolare sul cancro al seno. Sabato 25 ottobre 2025, l’Inner Wheel Club di Gela, insieme a Lions club Butera e terre Federiciane, Fidapa sezione di Gela, Soroptimist Club di Gela, l’Ordine di San Giovanni in Jerusalem Priorato di Sicilia, e con il patrocinio del Comune di Gela, promuove la “Camminata in Rosa 2025”.

L’evento ha l’obiettivo di ribadire un messaggio fondamentale: “Prevenire è un atto d’amore… Comincia da Te!”

Il raduno è fissato alle ore 10:30 presso Vico Santa Lucia, con partenza ufficiale del corteo alle ore 11:00 lungo il Corso Vittorio Emanuele. L’arrivo è previsto intorno alle 11:45 presso l’Aula Consiliare del Comune di Gela, dove si terrà un momento di confronto istituzionale e medico.

Interverranno, tra gli altri, il Sindaco di Gela dottore Terenziano Di Stefano, l’Avv. Paola Giudice (Pres. Consiglio), Filippo Franzone (Ass. alla Salute), i Presidenti dei Club Service, il Dott. Antonino Moscato (Esperto esterno), e figure mediche di rilievo come la Dott.ssa Anna Rita Ruvio-medico di famiglia. Un momento cruciale sarà l’intervento dei senologi, il Dott. Maurizio Ristano e il Dott. Giuseppe Di Martino, entrambi Dir. Breast Unit ASP2 CL.

L’incontro sarà moderato da Maria Grazia Mauro, Presidente dell’Inner Wheel di Gela, e da Giusi Rinzivillo, Presidente FIDAPA Sez. di Gela.L’iniziativa, supportata anche da molte associazioni di volontariato e non, rappresenta un appello corale alla cittadinanza a prendere consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce.