Incendiata auto di una agente di Polizia Municipale a Gela

Una agente di polizia municipale in servizio al comando di Gela e’ stata presa di mira da ignoti, che la notte scorsa le hanno incendiato la vettura nel quartiere di Macchitella. Le fiamme, oltre a travolgere la vettura dell’agente dei vigili urbani, ha coinvolto un’altra macchina. “Un gesto vile e inaccettabile – affermano i colleghi della vigilessa – che colpisce non solo una persona ma l’intera comunita’ e le istituzioni che ogni giorno lavorano per garantire legalita’, sicurezza e rispetto delle regole”. “Un episodio che condanniamo con fermezza – aggiungono il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano e l’assessore alla municipale Simone Morgana – e che non potra’ mai scalfire l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia Municipale al servizio della citta'”.