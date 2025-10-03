Il Corteo Storico di Mussomeli riconosciuto come rievocazione storica dal Ministero della Cultura

MUSSOMELI -Il Ministero della Cultura (MiBACT) ha approvato la richiesta e il progetto avanzato dall’Amministrazione comunale per il riconoscimento del Corteo Storico di Mussomeli, che va in scena ogni anno il 1 settembre, come rievocazione storica ufficiale. Un prestigioso risultato che attesta il valore culturale, identitario e comunitario di una tradizione che da anni anima il nostro territorio e che oggi riceve un importante sigillo istituzionale. In Sicilia, sono stati solo sette i progetti approvati dal Ministero, e tra questi figura quello di Mussomeli: un traguardo che conferma l’impegno dell’Amministrazione e della comunità nel promuovere, salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale locale. «Questo riconoscimento – dichiara il Sindaco, On. Giuseppe Catania, – rappresenta non soltanto un motivo di orgoglio per tutti i cittadini di Mussomeli, ma anche un punto di partenza per rafforzare ulteriormente la promozione delle nostre tradizioni e la loro valorizzazione a livello regionale e nazionale». Il Corteo Storico, con le sue suggestive rievocazioni medievali, si conferma dunque un evento di rilievo nel panorama culturale siciliano, capace di unire memoria storica, partecipazione popolare e attrattività turistica.