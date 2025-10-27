Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, trailer del nuovo Zelda su Switch 2

(Adnkronos) – Il destino di Hyrule torna a vacillare in Hyrule Warriors: L’Era dell’Esilio, il nuovo spin-off d’azione ambientato prima degli eventi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nintendo riporta i giocatori nel cuore di una guerra epica, dove la luce di Zelda deve farsi strada tra le ombre di un regno ormai prossimo al collasso. Nel nuovo trailer diffuso da Nintendo, la Principessa e suo padre, il Re Raul, si trovano di fronte alla più devastante invasione mai vista. Le legioni di Ganondorf si riversano sui confini di Hyrule, seminando distruzione e paura, mentre il popolo tenta disperatamente di resistere. È qui che nasce la leggenda di un’alleanza impossibile: quella tra i popoli del regno, uniti per contrastare l’avanzata del male. Tra le fila dei protagonisti spiccano nuovi volti e vecchie conoscenze. Calamo, un intraprendente Korok in cerca di una nuova casa, e il Golem Misterioso, una creatura capace di mutare forma e librarsi in volo, si affiancano a figure più note della mitologia di Hyrule. Ritornano i leggendari Saggi, come Agraston, il possente leader dei Goron; Quia, sovrana degli Zora; e Kratica, la scaltra comandante dei Rito. Tutti pronti a combattere al fianco di Zelda per difendere il loro mondo. L’Era dell’Esilio introduce anche un innovativo sistema di Attacchi Sincro, che consente di unire due eroi in combattimento per scatenare mosse devastanti o evocare costrutti in grado di cambiare le sorti dello scontro. Ogni combinazione produce effetti differenti, incoraggiando i giocatori a sperimentare e trovare l’alchimia perfetta per dominare il campo di battaglia. Con il suo stile musou travolgente e una narrazione che colma i vuoti tra le due ultime grandi epopee di Zelda, Hyrule Warriors: L’Era dell’Esilio promette di ampliare e approfondire la mitologia della saga come mai prima d’ora. L’appuntamento è fissato per il 6 novembre, in esclusiva su Nintendo Switch 2. Il pre-ordine è già disponibile su Nintendo eShop e My Nintendo Store.

