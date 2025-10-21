Il Gruppo Sud Chiama Nord – Gela si congratula con il Sindaco Terenziano Di Stefano per la nomina a Presidente dell’AtI Idrico di Caltanissetta. I complimenti vogliono riconoscere al Sindaco anche il lavoro di ricucitura con le diverse istanze istituzionali che stanno permettendo alla Città di avere buoni rapporti di collaborazione tecnica e politica, aspetti questi indispensabili per rispondere positivamente ai bisogni che emergono dal nostro territorio.
Gela. Sud Chiama Nord: “Congratulazioni al sindaco Di Stefano per la nomina a presidente dell’Ati idrico di Caltanissetta”
Mar, 21/10/2025 - 11:22
