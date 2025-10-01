Gela, avviso alla cittadinanza per le condizioni meteo avverse

Il Comune di Gela informa che, a causa delle forti piogge che in queste ore stanno interessando l’intero territorio comunale, si stanno registrando gravi disagi alla viabilità e rischi di allagamenti e intasamenti.

Si invita pertanto la cittadinanza:

• a limitare al minimo gli spostamenti e a uscire di casa solo se strettamente necessario;

• a prestare la massima prudenza negli spostamenti, evitando sottopassi, zone a rischio allagamento e strade già segnalate come critiche.

L’Amministrazione Comunale e i competenti uffici sono costantemente al lavoro per monitorare la situazione e garantire gli interventi necessari.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune.