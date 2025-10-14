Gela, approvata in Giunta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

La giunta comunale di Gela ha approvato oggi l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un atto fondamentale che segna una svolta nel percorso di risanamento finanziario dell’Ente.

E’ il risultato di oltre un anno di lavoro intenso, straordinario e corale, volto prima a fare piena chiarezza sulla situazione contabile del Comune e poi a ricondurre i conti all’equilibrio.

«Un risultato straordinario per la nostra Amministrazione – dice il Sindaco Terenziano di Stefano – frutto dell’impegno, della competenza e del senso di responsabilità di tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso. Voglio ringraziare l’intera giunta, la Presidente del Consiglio, i consiglieri comunali, i dirigenti e il Segretario generale: ognuno, per la propria parte, ha svolto un lavoro eccezionale».

Il Sindaco ha voluto inoltre rivolgere un pensiero alla città:

«Un ringraziamento va ai miei cittadini, che hanno sopportato con grande senso civico il peso del dissesto e il conseguente carico tributario. Con questo atto poniamo le basi per il ritorno alla normalità amministrativa e finanziaria del nostro Comune».

L’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato rappresenta dunque un segnale concreto di rinascita e di fiducia verso il futuro della città, dopo anni di difficoltà economiche e gestionali.

Prossimi passaggi amministrativi parere dei Revisori, approvazione in Consiglio comunale e ratifica definitiva presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.