Femminicidio Veronica Abaza, Lorefice(M5S): “Gela scossa, chiede tutela reale contro violenza”

“La tragica vicenda che ha sconvolto Gela ci colpisce profondamente come comunità e come Paese. Il femminicidio di Veronica Abaza è un dramma che ci richiama ancora una volta a un impegno concreto e costante contro ogni forma di violenza di genere. Come cittadino di Gela e rappresentante delle istituzioni, esprimo il mio dolore e la mia vicinanza alla famiglia della vittima. L’indignazione di oggi deve tradursi in azione, a tutti i livelli di una società che voglia davvero definirsi civile.”

Lo ha affermato in una nota il senatore Pietro Lorefice (Movimento 5 Stelle), Segretario di Presidenza del Senato.