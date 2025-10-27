Delia. Fine settimana ricco di storia e volontariato con iniziative coinvolgenti e riuscite

DELIA. E’ stato un fine settimana ricco di Storia e Volontariato, quello che s’è celebrato a Delia. In particolare, nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale s’è svolto l’incontro “’U PAISI – Un giornalino per il volontariato e non solo…”. S’è trattato di un dibattito tra generazioni, a dimostrazione che il volontariato è il cuore pulsante della rigenerazione comunitaria.

Il sindaco ha ringraziato la Dott.ssa Daniela Fasciana e Don Carmelo Carvello per il loro prezioso e stimolante contributo. Un plauso speciale anche ai volontari del Servizio Civile – Maria Lo Porto, Cristhopher Gallo, Dalila Palermo e Martina Pia Bancheri – che con entusiasmo hanno presentato i loro progetti. Il primo cittadino ha inteso sottolineare anche il ruolo degli Assessori Daniela Gallo e Deborah Lo Porto. L’esperienza è poi continuata con la Passeggiata Archeologica organizzata proprio dai ragazzi del Servizio Civile Universale.

Si è così andati alla scoperta delle radici, percorrendo le tappe del patrimonio minerario (Miniera Deliella, Miniera Gebbiarossa, Miniera Grasta). Un’occasione unica per riscoprire angoli suggestivi del territorio deliano e riflettere sulla sua ricca storia industriale. Gli eventi sono stati frutto della collaborazione fondamentale tra il Comune di Delia, la Pro Loco Delia (con un ringraziamento particolare al Presidente Angelo Carvello) e il Servizio Civile Universale.