Delia. Entusiasmo e gioia all’inaugurazione ufficiale delle attività del nuovo Gruppo Scout comunale

DELIA. Un momento di grande entusiasmo e partecipazione con l’inaugurazione ufficiale delle attività del nuovo gruppo scout del Comune di Delia. E’ stato un evento reso ancora più significativo dalla presenza dei fratelli e delle sorelle della sezione Scout di Gela “Fabio Rampulla” Odv Est e del gruppo Scout di Palermo che hanno voluto condividere con il gruppo di Delia i valori e lo spirito di questa straordinaria esperienza educativa.

“Lo scautismo – ha ricordato il sindaco Bancheri – rappresenta una scuola di vita, un cammino che accompagna bambini, ragazzi e giovani nella crescita persona, nella scoperta del senso civico e nel rispetto per gli altri e per l’ambiente”.

Si tratta di un percorso di formazione che unisce divertimento, servizio, impegno e solidarietà, aiutando i giovani a diventare cittadini consapevoli e responsabili. L’amministrazione comunale ha espresso pieno sostegno a questa nuova realtà che è destinata ad arricchire la comunità deliana, offrendo alle famiglie un’importante opportunità educativa per i loro figli.

Il sindaco infine ha invitato tutte le famiglie di Delia — in particolare quelle con bambini e bambine dai 7 anni in su — a conoscere più da vicino il gruppo scout e a considerare questa straordinaria esperienza di crescita e amicizia, non prima di aver ringraziato Giovanni Buscemi, Adele Buscemi, Angelo Stagno, Luigi Cojocaru, Salvatore Vitale e tutti i volontari ed educatori.