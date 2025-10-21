Delia. Concluso progetto di Democrazia partecipata “Percorso esperienziale creativo tra emozioni e cibo”

DELIA. Si è concluso con successo il progetto “Percorso esperienziale creativo tra emozioni e cibo”, realizzato grazie ai fondi della Democrazia Partecipata. Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Un’iniziativa educativa e coinvolgente che ha visto protagonisti i bambini, con l’obiettivo di promuovere fin da piccoli corretti stili alimentari e una maggiore consapevolezza emotiva.

Durante il primo incontro, che ha avuto luogo in data 28 settembre, dopo un caloroso momento di accoglienza, le professioniste Desiree Giordano (biologa nutrizionista), Morena Gallo (assistente sociale), Natali Strazzeri (assistente sociale) e Barbara Grillo (pedagogista) hanno guidato i bambini alla scoperta dei principi fondamentali della sana alimentazione.

Successivamente, i partecipanti si sono cimentati nella costruzione di una piramide alimentare tridimensionale, ritagliando immagini dai volantini dei supermercati per classificare i vari alimenti nei diversi livelli della piramide.

Un momento creativo e divertente che ha permesso loro di imparare in modo attivo a distinguere i cibi da consumare ogni giorno da quelli da limitare, sviluppando così consapevolezza e spirito critico. L’incontro si è concluso con una merenda offerta da Fofood, che ha reso l’esperienza ancora più gioiosa e condivisa.

Il secondo e ultimo incontro, svoltosi l’11 ottobre, è stato dedicato alla realizzazione di una merenda salutare, preparata direttamente dai bambini con yogurt, frutta fresca e cereali. Un gesto semplice ma ricco di significato: trasformare il cibo in uno strumento di autonomia, consapevolezza e cura di sé.

Attraverso questa attività, i piccoli partecipanti hanno compreso che mangiare bene non significa rinunciare al gusto, ma imparare a scegliere con intelligenza e creatività.