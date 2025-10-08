Delia. Approvato in Consiglio nuovo Regolamento per collocare strutture amovibili per attività commerciali itineranti di tipo C

DELIA. E’ stato approvato all’unanimità durante la seduta dell’ultimo Consiglio Comunale il nuovo Regolamento per la collocazione di strutture amovibili per le attività commerciali itineranti di tipo “C”. Trattasi di uno strumento che disciplina l’istallazione di strutture precarie “AMOVIBILI” esclusivamente per le attività commerciali di carattere itinerante per la vendita di prodotti alimentari e bevande, prodotti artigianali locali e souvenir, nonché di piante e fiori.

Seppur da un lato ricalca le specifiche normative di riferimento regionali e nazionali (L.R. n. 18/95 L.R. 28/99 e L.n. 287/91), il nuovo regolamento di cui si dota il Comune di Delia ne apporta importanti modifiche e integrazioni che conseguono alla volontà di rispondere, da parte dell’Amministrazione Bancheri, alle esigenze dei cittadini che lavorano in quest’ambito.

Una sostanziale modifica riguarda, infatti, l’esercizio del commercio ambulante in forma di Piazza Morta, con una sosta superiore a quella stabilita per il commercio ambulante dalla normativa regionale, che ammontava ad un massimo di due ore. Nel Comune di Delia, con l’approvazione del nuovo regolamento, i commercianti ambulanti in possesso di regolare autorizzazione amministrativa potranno sostare, tutti i giorni della settimana, fino a otto ore consecutive.

Inoltre, col nuovo strumento normativo, l’Amministrazione Bancheri, con atto del Consiglio Comunale, si dota di uno specifico piano predisposto nel rispetto delle forme, delle dimensioni, distanze e disposizioni da esso stabilite nonché della normativa igienico-sanitaria e della tutela delle zone soggette a vincolo paesaggistico.

All’interno del suddetto piano sono state individuate le aree in cui consentire la collocazione temporanea di dette strutture movibili, precisamente: Piazza Toronto; Via Petilia Sud area pedonale di fronte biblioteca Comunale; Via Cavour slargo tra il civico 60 e civico 80; Piazza Madrice Giovanni Paolo II angolo Poste Italiane adiacente statua dell’emigrato; Via Giuseppe Pagliarello all’altezza tra il civico 10 e il civico 12; Via Caltanissetta altezza tra il civico 22 e il civico 22/A; Viale Europa di fronte il civico 6/8; Via Caltanissetta altezza tra il civico 21 e il civico 21/B; Piazza S. Antonio; Via Belvedere nei pressi della chiesetta.

Altra integrazione alla normativa regionale riguarda l’assegnazione del sito per l’esercizio del commercio, la cui area concessa non potrà essere superiore a mq 32, e per il quale verrà data la precedenza a coloro che possiedono l’autorizzazione ambulante rilasciata dal Comune di Delia e sono ivi residenti da almeno tre anni, fino alla copertura massima del 50% dei posteggi previsti. Voluto fortemente dall’Amministrazione comunale per dare risposte ai cittadini e sostenerli dando loro la possibilità di potenziare la propria attività, il nuovo regolamento è stato elaborato e coordinato dal sindaco Dott. Gianfilippo Bancheri, dal vicesindaco Ing. Paolo Giordano e dall’assessore Arch. Daniela Gallo, anche grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti di competenza