Collaborazione e progetti al centro dell’incontro tra il Gruppo Civico per Mazzarino e Noi Moderati

Gio, 16/10/2025 - 08:54

MAZZARINO – Ieri, 15 ottobre, si è tenuto un incontro tra le delegazioni del Gruppo Civico per Mazzarino, rappresentato da Santo Vicari e Livio D’Aleo, e del gruppo Noi Moderati, rappresentato dal coordinatore locale Giancarlo Bongiovanni, nonché componente del consiglio regionale.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e collaborativo, durante il quale le parti hanno manifestato la volontà di lavorare insieme per elaborare un progetto comune volto a coinvolgere tutti coloro che hanno a cuore il futuro e lo sviluppo di Mazzarino.

