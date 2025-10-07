Campofranco. Riprese video sui prodotti tipici locali per il progetto delle Vie dei Castelli, dello Zolfo e dei Sali potassici

CAMPOFRANCO. Il Comune è stato protagonista delle riprese video dedicate ai prodotti tipici locali nell’ambito del progetto “Creazione della Destinazione Turistica delle Vie dei Castelli, dello Zolfo e dei Sali Potassici – Terre del Nisseno Centro Nord”.

Grazie alla preziosa collaborazione della Sig.ra Franca Minnella, sono stati raccontati e valorizzati alcuni dei sapori che rappresentano la nostra identità: la cotaccalla, la ‘mbriulata, il pane di San Calogero, la pizza storica Campofranco, lo sfincione, e tante altre prelibatezze della tradizione campofranchese.

L’amministrazione comunale ha anche espresso un sentito ringraziamento alla Famiglia Scannella per aver gentilmente messo a disposizione la propria abitazione, rendendo possibile la realizzazione delle riprese in un contesto autentico e accogliente.

Questo progetto, condiviso con i Comuni di Marianopoli, Bompensiere, Milena, Montedoro e Sutera, mira a valorizzare le radici, promuovendo un turismo sostenibile che parte dalle persone, dai sapori e dalle storie del territorio. Campofranco continua a credere nella forza della propria identità e nella bellezza delle tradizioni che uniscono.