Campofranco. L’Arma dei Carabinieri ha installato all’esterno della sua caserma un defibrillatore accessibile a tutti

CAMPOFRANCO. L’Arma dei Carabinieri di Campofranco ha installato all’esterno della propria sede di Via Mazzini un defibrillatore accessibile a tutti, offrendo così alla cittadinanza uno strumento prezioso che può fare la differenza in situazioni di emergenza.

Un’iniziativa di grande sensibilità e attenzione al bene comune, che merita il nostro ringraziamento e riconoscimento. L’Amministrazione comunale, sulla stessa linea, si sta già muovendo per installare un altro defibrillatore in Piazza S. Francesco, così da rendere ancora più sicura una delle aree più frequentate del paese. Un passo concreto verso una Campofranco sempre più attenta alla salute e alla sicurezza di tutti.