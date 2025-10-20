Campofranco. Interruzione idrica per il 21 ottobre, la ripresa prevista per il 22 ottobre

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha informato i cittadini che, a seguito di una nota di Siciliacque relativa all’interruzione dell’esercizio del sistema Fanaco-Madonie Ovest, l’erogazione idrica nel comune di Campofranco subirà delle variazioni.

L’interruzione è prevista a partire dalle ore 5 del 21/10/2025.Per quanto riguarda il Comune di Campofranco, il calendario di ripristino della distribuzione idrica sarà il seguente: – zona bassa: ripresa della fornitura entro le ore 10 del 22/10/2025. – zona alta: ripresa della fornitura entro le ore 14:00 del 22/10/2025. Si invitano i cittadini ad un uso parsimonioso della risorsa idrica e a limitare i consumi al minimo necessario per il periodo indicato.