Salute

Campofranco. Il 4 ottobre iniziativa di prevenzione sanitaria con Centro Gestionale Screening dell’Asp

Redazione 1

Campofranco. Il 4 ottobre iniziativa di prevenzione sanitaria con Centro Gestionale Screening dell’Asp

Gio, 02/10/2025 - 23:33

Condividi su:

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sabato 4 ottobre, dalle ore 09:00 alle 13:00, in Via Aldo Moro, si svolgerà una mattinata dedicata alla prevenzione sanitaria con la presenza del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Caltanissetta.

Sarà possibile:

Ritirare il SOF-TEST per lo Screening del Colon retto (uomini e donne 50-69 anni)

Prenotare lo Screening mammografico (donne 50-69 anni)

Prenotare PAP TEST e HPV TEST (donne 25-64 anni)

Per informazioni e prenotazioni: 0934 506056

L’evento è a cura del Centro Gestionale Screening ASP Caltanissetta con il patrocinio del Comune di Campofranco.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta