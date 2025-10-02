Campofranco. Il 4 ottobre iniziativa di prevenzione sanitaria con Centro Gestionale Screening dell’Asp

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sabato 4 ottobre, dalle ore 09:00 alle 13:00, in Via Aldo Moro, si svolgerà una mattinata dedicata alla prevenzione sanitaria con la presenza del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Caltanissetta.
Sarà possibile:
Ritirare il SOF-TEST per lo Screening del Colon retto (uomini e donne 50-69 anni)
Prenotare lo Screening mammografico (donne 50-69 anni)
Prenotare PAP TEST e HPV TEST (donne 25-64 anni)
Per informazioni e prenotazioni: 0934 506056
L’evento è a cura del Centro Gestionale Screening ASP Caltanissetta con il patrocinio del Comune di Campofranco.