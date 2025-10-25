Caltanissetta, Michele Mancuso(FI): “Dal Libero Consorzio segnali concreti per scuole e viabilità. Un plauso al Presidente Tesauro e agli uffici per la disponibilità e il lavoro svolto”

Michele Mancuso (FI): “Dal Libero Consorzio segnali concreti per scuole e viabilità. Un plauso al Presidente Tesauro e agli uffici per la disponibilità e il lavoro svolto”

“Sento il dovere di esprimere un sincero ringraziamento al Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Walter Tesauro, e agli uffici tecnici dell’Ente, che si sono messi a completa disposizione per effettuare una serie di sopralluoghi importanti, attesi da anni e segnalati più volte dal territorio.”

Lo dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, al termine di una giornata di incontri e verifiche presso diversi plessi scolastici e arterie provinciali.

“In particolare – spiega Mancuso – sono stati effettuati sopralluoghi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Virgilio” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovan Battista Hodierna” di Mussomeli, dove sono previsti interventi di ristrutturazione e rimodernamento delle strutture, con un’attenzione particolare alla palestra e alla realizzazione di una nuova area coperta destinata alla protezione dei mezzi didattici. All’Istituto Virgilio, che ospita anche l’indirizzo alberghiero, saranno inoltre eseguiti interventi mirati al miglioramento dei laboratori.”

“I sopralluoghi di oggi – sottolinea ancora Mancuso – sono propedeutici a interventi di rilievo che mi erano stati sottoposti da tempo, e finalmente trovano una risposta concreta grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Libero Consorzio, sia sul piano politico-amministrativo, sia grazie al lavoro puntuale degli uffici tecnici.”

“Sul fronte della viabilità – aggiunge il parlamentare forzista – si registrano importanti novità grazie alla disponibilità dei fondi FSC, che consentiranno la realizzazione di lavori per circa 3 milioni di euro sulla SP 23 Serradifalco–Montedoro–Milena e sulla SP 37 Serradifalco–Mussomeli, interventi che saranno inseriti in un accordo di programma con l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e che prenderanno avvio nei prossimi mesi.”

“Desidero inoltre sottolineare – prosegue Mancuso – che questi risultati sono anche frutto di un costante lavoro di ascolto delle istanze provenienti dai territori del Nisseno, che in questi anni ho raccolto e rappresentato nelle sedi istituzionali competenti, affinché le priorità della nostra provincia trovassero finalmente risposte concrete.”

“Si tratta – conclude l’onorevole Michele Mancuso – di un esempio virtuoso di sinergia tra politica e amministrazione: il Libero Consorzio guidato da Walter Tesauro, con il supporto degli uffici, sta restituendo ai cittadini del Nisseno opere e interventi che migliorano la qualità della vita e rafforzano la fiducia nelle istituzioni.”