Caltanissetta. Il Prefetto Messina e il Questore Agnello in visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela

Unitamente al Dirigente del Commissariato, Prefetto e Questore si sono intrattenuti con i Funzionari e il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Ieri il Prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina e il Questore Pinuccia Albertina Agnello accompagnate dai rispettivi Capo di Gabinetto, Vice Prefetto Aggiunto dr.ssa Maria Chiara Fiammetta e Vice Questore della Polizia di Stato dr. Giuseppe Zuccarello, hanno fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela.







Unitamente al Dirigente del Commissariato, Vice Questore della Polizia di Stato dr. Emanuele Giunta, il Prefetto e il Questore si sono intrattenuti con i Funzionari e il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno per sottolineare l’importanza dell’impegno che le donne e gli uomini dell’Amministrazione prestano quotidianamente al servizio della città. Apprezzate le parole del Prefetto Messina che ha tenuto a ringraziare Funzionari ed Agenti del Commissariato per il prezioso contributo in favore della legalità anche alla luce dei recenti positivi risultati ottenuti sia nel campo della prevenzione e del controllo del territorio sia in materia di prevenzione dei reati; nell’occasione, inoltre, sono stati mostrati i locali destinati al benessere del personale, ripristinati dopo un lungo periodo.