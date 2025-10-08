Salute

Butera. Partecipazione e applausi a scena aperta per la XV^ edizione della sagra “Butera a Tavola”

Redazione 1

Butera. Partecipazione e applausi a scena aperta per la XV^ edizione della sagra “Butera a Tavola”

Mer, 08/10/2025 - 23:27

Condividi su:

BUTERA. Bilancio  positivo e  soddisfazione piena per tutta la città a 3 giorni dalla conclusione della XV edizione della sagra di “Butera a tavola” .  Una manifestazione rivolta a valorizzare i prodotti tipici del territorio, confermare  le eccellenze produttive   e promuovere il nostro piccolo borgo.

Partecipato e con relatori di valore, il convegno “territorio, tipicità e transizione energetica” moderato dall’assessore Giovanna Donzella che ha visto la partecipazione del presidente degli agronomi di Caltanissetta dott P. Lo Nigro , il presidente del GAL dott G.Manduca e il direttore del GAL dott G.Ippolito , Beatrice Messina , il prof agronomo P. Tinnirello, il dott S.Chiantia, il presidente di Slow food dott F.Di Francesco.

Numerose le attività svolte. Sfilata in abiti storici, gruppi folkloristici, , campioni di danza acrobatica , mostre, attività e gonfiabili per bambini e infine gli eventi serali che hanno riscosso ampio successo: la cover di Vasco, i Modena City Ramblers e Uccio De Santis. Numerosi stand degustativi. Una partecipazione del territorio e oltre che ha raggiunto picchi di circa 3500 visitatori compresenti e che è stata accolta dall’ottimo servizio delle navette della ditta Felici e la ditta locale con Federico.

Un successo che va condiviso con quanti hanno dato il loro essenziale contribuito : la SRR Ato 4 Cl sud, Alta Capital, la provincia di  Caltanissetta, la Ecoplast, Ambiens fornitore di energia. BCC dei Castelli e degli iblei di Mazzarino,  la M.C.Morgan  la Ecofarm frutti di sicilia, La ditta Chimera  Rcycling company, il minimarket Casa e Putia , movimento terra  di Buttiglieri Rosario, l’azienda Agricola di Buttiglieri Marco ,  l’azienda agricola e movimento terra Buttiglieri Stefano e la ditta edile  Donzella , Dog Village.

Il ringraziamento oltre che agli sponsor e doveroso e sentito anche a Elio Pettineo, Orazio Taibbi e Luigi Cafa’ per l’apporto sostanziale alla realizzazione degli spettacoli, a Florinda e Piero Bicceri che oltre alla sponsorizzazione hanno organizzato e assistito l’iniziativa “Basta un fiore “, a Pierino Tinnirello per l’organizzazione ben riuscita del convegno. A tutta l’amministrazione e in particolare all’assessore alla Sagra d.ssa Giovanna Donzella il cui impegno è stato impareggiabile.

Infine un grazie anche a quanti hanno partecipato con i loro prodotti agli stand e soprattutto  a tutti i cittadini di Butera  e  i visitatori di Gela , Mazzarino , Riesi; Niscemi , Caltanissetta,  Caltagirone , Scordia , Palagonia,  Licata , Campobello di Licata , Ragusa, Vittoria , Catania e altre citta ,  che hanno reso indimenticabile la XV sagra di Butera a Tavola

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta