Butera. Partecipazione e applausi a scena aperta per la XV^ edizione della sagra “Butera a Tavola”

BUTERA. Bilancio positivo e soddisfazione piena per tutta la città a 3 giorni dalla conclusione della XV edizione della sagra di “Butera a tavola” . Una manifestazione rivolta a valorizzare i prodotti tipici del territorio, confermare le eccellenze produttive e promuovere il nostro piccolo borgo.

Partecipato e con relatori di valore, il convegno “territorio, tipicità e transizione energetica” moderato dall’assessore Giovanna Donzella che ha visto la partecipazione del presidente degli agronomi di Caltanissetta dott P. Lo Nigro , il presidente del GAL dott G.Manduca e il direttore del GAL dott G.Ippolito , Beatrice Messina , il prof agronomo P. Tinnirello, il dott S.Chiantia, il presidente di Slow food dott F.Di Francesco.

Numerose le attività svolte. Sfilata in abiti storici, gruppi folkloristici, , campioni di danza acrobatica , mostre, attività e gonfiabili per bambini e infine gli eventi serali che hanno riscosso ampio successo: la cover di Vasco, i Modena City Ramblers e Uccio De Santis. Numerosi stand degustativi. Una partecipazione del territorio e oltre che ha raggiunto picchi di circa 3500 visitatori compresenti e che è stata accolta dall’ottimo servizio delle navette della ditta Felici e la ditta locale con Federico.

Un successo che va condiviso con quanti hanno dato il loro essenziale contribuito : la SRR Ato 4 Cl sud, Alta Capital, la provincia di Caltanissetta, la Ecoplast, Ambiens fornitore di energia. BCC dei Castelli e degli iblei di Mazzarino, la M.C.Morgan la Ecofarm frutti di sicilia, La ditta Chimera Rcycling company, il minimarket Casa e Putia , movimento terra di Buttiglieri Rosario, l’azienda Agricola di Buttiglieri Marco , l’azienda agricola e movimento terra Buttiglieri Stefano e la ditta edile Donzella , Dog Village.

Il ringraziamento oltre che agli sponsor e doveroso e sentito anche a Elio Pettineo, Orazio Taibbi e Luigi Cafa’ per l’apporto sostanziale alla realizzazione degli spettacoli, a Florinda e Piero Bicceri che oltre alla sponsorizzazione hanno organizzato e assistito l’iniziativa “Basta un fiore “, a Pierino Tinnirello per l’organizzazione ben riuscita del convegno. A tutta l’amministrazione e in particolare all’assessore alla Sagra d.ssa Giovanna Donzella il cui impegno è stato impareggiabile.

Infine un grazie anche a quanti hanno partecipato con i loro prodotti agli stand e soprattutto a tutti i cittadini di Butera e i visitatori di Gela , Mazzarino , Riesi; Niscemi , Caltanissetta, Caltagirone , Scordia , Palagonia, Licata , Campobello di Licata , Ragusa, Vittoria , Catania e altre citta , che hanno reso indimenticabile la XV sagra di Butera a Tavola