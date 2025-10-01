Butera. Mozione del gruppo consiliare “Il Futuro è adesso” per riconoscere lo Stato della Palestina

BUTERA. I consiglieri comunali del gruppo “Il Futuro è adesso” Luigi Casisi, Tiziana Carbone, Carmelo Labbate, Stefano Inzisa e Antonella Bruno hanno inviato una lettera al sindaco Giovanni Zuccalà e al presidente del consiglio Emilio Tallarita per chiedere di dichiarare l’assoluta urgenza di riconoscere politicamente e formalmente l’esistenza dello Stato di Palestina.

Nel contempo, all’interno dell’ordine del giorno è stato anche chiesto di esporre al palazzo comunale la Bandiera dello stato della Palestina e di fare in modo che il Comune di Butera si faccia interprete di politiche improntate al dialogo, al confronto e alla pace.

I consiglieri del gruppo “Il Futuro è adesso” hanno ribadito la richiesta al Parlamento e al Governo Italiano di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa, come previsto dagli accordi di Oslo, ma anche ad agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità.

Infine, i cinque consiglieri comunali hanno chiesto al sindaco di impegnarsi a farsi interprete di tali istanze e ad attivarsi verso gli altri Sindaci ed Amministrazioni della Provincia di Caltanissetta per concordare un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari.