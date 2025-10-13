Automodellismo, il corso Umberto di Caltanissetta accoglie tra emozioni e sorrisi l’iniziativa organizzata dall’Associazione Presepisti Nisseni

Ieri, domenica 12 ottobre, in corso Umberto a Caltanissetta, l’Associazione Presepisti Nisseni ha organizzato e promosso una manifestazione dedicata all’automodellismo a scoppio, con una meravigliosa dimostrazione di piccole auto che hanno animano il centro storico, mentre all’interno dei locali della Casa del Presepè si è dato il via a un’esposizione di modelli di auto, aerei, navi e piccoli modellini di vetture introvabili. L’esposizione sarà visibile sino al 30 ottobre ed è patrocinata dal Comune di Caltanissetta.





Tante le persone presenti che hanno gustato le tenere emozioni per i piccoli veicoli. Il presidente dell’Associazione Presepisti Nisseni, insieme ai componenti del consiglio di amministrazione hanno premiato la famiglia Baglio Michelangelo e Giovanni Lacagnina con Anna Ipatova per i due selfie più belli scattati alla Casa del Presepe il 20 settembre, in occasione della festa del Santo Patrono San Michele Arcangelo.

L’iniziativa si è conclusa tra una grande emozione e soddisfazione da parte del pubblico presente.