Asp Caltanissetta, un passo avanti per la radioterapia oncologica: attivato il secondo acceleratore lineare TrueBeam a Gela

Un significativo potenziamento per la sanità della provincia di Caltanissetta è stato ufficialmente raggiunto il 14 ottobre 2025, con l’avvio all’utilizzo clinico del secondo Acceleratore Lineare TrueBeam presso l’Unità Operativa Complessa di Radioterapia del Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela diretta dal dr. Giovanni Cartia. L’attivazione di questo secondo linac a Gela – che si affianca come terzo acceleratore operativo presso le Unità Operative di Radioterapia dell’ASP di Caltanissetta (Gela e San Cataldo) – completa il quadro di un parco tecnologico di altissimo livello. Questa dotazione strumentale rappresenta un’eccellenza e un avanzato upgrade tecnologico nel panorama della radioterapia oncologica regionale. Il Direttore Generale Salvatore Ficarra ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come l’attivazione del nuovo acceleratore rappresenti un importante traguardo. Questo potenziamento è destinato a consentire all’Unità Operativa di ampliare la capacità di trattamento e di garantire una maggiore efficienza e continuità nell’erogazione delle prestazioni radioterapiche, offrendo così risposte ancora più tempestive e accurate ai pazienti oncologici del territorio.