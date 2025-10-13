Asp Caltanissetta, Grazia Colletto nuovo direttore sostituto del Distretto Sanitario di Base di San Cataldo

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta ha provveduto a conferire l’incarico di sostituzione di Direttore del Distretto Sanitario di Base di San Cataldo per assicurare la piena continuità delle attività e dei servizi sanitari territoriali. L’incarico è stato affidato alla Dottoressa Grazia Colletto, già Direttore del Distretto Sanitario di Base di Mussomeli. Tale designazione si è resa necessaria per sostituire il Direttore titolare della sede di San Cataldo, il quale è assente e prossimo alla pensione. La nomina rientra nelle previsioni dell’articolo 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area Sanità 2019-2021, che disciplina la possibilità di affidare incarichi di sostituzione in caso di assenza del titolare per garantire il mantenimento delle funzioni essenziali. Il conferimento dell’incarico alla Dott.ssa Colletto, forte della sua esperienza maturata alla guida del Distretto di Mussomeli, consentirà di garantire la continuità delle attività e la gestione operativa del Distretto Sanitario di Base di San Cataldo, cruciale per l’erogazione dei servizi sanitari di prossimità sul territorio. Questo provvedimento testimonia l’attenzione dell’ASP di Caltanissetta nel mantenere l’efficienza organizzativa e la qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini.