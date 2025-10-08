Asp Caltanissetta: dal 15 ottobre al Presidio Ospedaliero di Gela attivo un ambulatorio di consulenza psicologia per giovani con diabete

A partire dal 15 ottobre, presso il Presidio Ospedaliero di Gela sarà attivo un Ambulatorio di Consulenza Psicologica dedicato ai giovani con diabete. Un servizio innovativo pensato per offrire sostegno psicologico e promuovere il benessere emotivo dei ragazzi che convivono con la malattia cronica. L’ambulatorio sarà operativo ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle 14:00, con accesso su prenotazione.

“Con l’attivazione di questo ambulatorio – dichiara il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Salvatore Ficarra – intendiamo rafforzare il modello di cura centrato sulla persona che integra le competenze sanitarie e psicologiche per sostenere i nostri giovani pazienti nel percorso di salute e di crescita.”

Il servizio nasce su impulso della Direzione Strategica dell’ASP, che ha voluto potenziare l’assistenza multidisciplinare ai pazienti diabetici, riconoscendo l’importanza di un approccio integrato che consideri non solo gli aspetti clinici, ma anche quelli psicologici e relazionali. L’esperienza quotidiana dimostra come la gestione del diabete, soprattutto in età adolescenziale e giovanile, comporti difficoltà non solo mediche, ma anche emotive: accettazione della diagnosi, aderenza alla terapia, relazione con i coetanei e con la famiglia. La presenza dello psicologo offre quindi un importante spazio di ascolto e accompagnamento, volto a favorire l’autonomia e la qualità di vita dei giovani pazienti. Il nuovo ambulatorio rappresenta un ulteriore passo nel percorso di umanizzazione delle cure promosso dall’ASP di Caltanissetta, con l’obiettivo di offrire ai giovani diabetici e alle loro famiglie un punto di riferimento qualificato per affrontare con serenità e consapevolezza le sfide della malattia.