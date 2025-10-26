Amici, le anticipazioni di oggi domenica 26 ottobre: Emma superospite

(Adnkronos) – Oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 14.00 su Canale 5 torna Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show 'Amici'. Superospite, la cantautrice multiplatino protagonista da oltre 15 anni della scena musicale, Emma, che oltre a giudicare la gara di canto si esibisce con il suo nuovo singolo 'Brutta storia' (uscito il 3 ottobre con Island Records/Universal Music Italy). A giudicare la gara di ballo la ballerina e conduttrice radio e tv, Rossella Brescia. Sul palco di Amici torna il cantautore Trigno, vincitore di categoria della scorsa edizione che presenta il singolo 'Ragazzina' (uscito il 17 ottobre con Warner Music Italy). Per le sfide: a valutare la sfida di canto di Frasa, la cantautrice Federica Camba. Mentre a valutare la sfida di ballo di Matilde, il critico di danza e Direttore della testata Effebi Francesca Bernabini.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)