Ambiente, Lorefice(M5S): “Interrogazione sul fiume Gela, situazione fuori controllo”

“Ho presentato, a mia prima firma, una nuova interrogazione parlamentare ai Ministri dell’Ambiente e della Salute per denunciare la situazione ormai fuori controllo del fiume Gela. Le analisi di ARPA Sicilia e i sopralluoghi della Capitaneria di Porto riportano sversamenti illeciti e inquinamento oltre i limiti legali: un pericolo concreto per la salute dei cittadini e per l’ambiente.Ho chiesto ai Ministri competenti di disporre verifiche straordinarie sugli scarichi della zona industriale di Brucazzi, individuare e sanzionare i responsabili, avviare la bonifica delle aree contaminate e istituire un tavolo tecnico permanente per coordinare i controlli.I cittadini di Gela vivono da anni in un territorio avvelenato e meritano uno Stato che faccia sentire la propria presenza e tutela”. Lo ha dichiarato in una nota il senatore Pietro Lorefice (M5S), segretario di Presidenza del Senato e capogruppo M5S in Commissione bicamerale Ecomafie.