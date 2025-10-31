Salute

Alunni del Comprensivo Carmine S. Felice di Nicosia in visita ai due Musei di Acquaviva Platani

Carmelo Barba

Ven, 31/10/2025 - 19:00

ACQUAVIVA PLATANI – Sono arrivati ieri (30 ottobre) ad Acquaviva gli alunni delle classi terze dell’ Istituto Comprensivo Carmine S. Felice di Nicosia ,ospitati presso il centro socio culturale dove hanno potuto visitare il Museo dell’ Emigrazione ed il Museo delle Immagini Sacre. Ad accogliere i professori e gli alunni è stato il primo cittadino di Acquaviva Salvatore Caruso e l’ Assessore Antonio Tagliarini. Gli alunni di Nicosia sono stati intrattenuti e guidati da Maria Luisa, Rosalba e dal dott. Mario Siracusa che hanno illustrato i due interessanti Musei.

