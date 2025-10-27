Acquaviva, zi Ginuzzu Nucera spegne 100 candeline. i familiari: “sei la nostra storia vivente”. Auguri del sindaco e del parroco

ACQUAVIVA PLATANI – 100 anni di saggezza e di vita meravigliosa quelli di zi Ginuzzu Nucera, il centenario acquavivese che ha festeggiato il longevo traguardo delle 100 primavere assieme ai suoi familiari. Il nonnino zi Ginuzzu e i suoi familiari, partecipando alla messa nella parrocchia Maria SS: della Luce in Acquaviva Platani con l’arciprete Vincenzo Valenza e il parroco Rosario Castiglione, presente il sindaco Salvatore Caruso, amici e conoscenti hanno inteso ringraziare il Buon Dio per il dono della vita. Evidentemente al vegliardo nonnino sono stati offerti doni augurali anche a nome dell’amministrazione comunale. Zi Ginuzzu era gemello con una sorella, deceduta alla nascita. Ed erano in famiglia dodici figli di cui una, novantacinquenne, tuttora vivente, Suor Chiara residente a Delia. Da ricordare che il nonnino Vincenzo Nucera, nato il 27 ottobre 1925 ad Acquaviva, si sposò nel 1954 con Salvatrice Vullo e nel 1955 diventò papà della loro unica figlia Venere. Nel 1958 emigrarono in Inghilterra e vent’anni dopo, nel 1978 rimase vedovo. Successivamente, nel 1982 decise di ritornare ad Acquaviva, dove convolò a seconde nozze con l’attuale moglie Assunta Culora. “Sei la nostra storia vivente” hanno scritto sulla torta i nipoti, e tutti quanti hanno brindato al traguardo raggiunto.