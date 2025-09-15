Salute

Redazione 1

Villalba. Attivate dal Comune le procedure per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo

Lun, 15/09/2025 - 21:39

VILLALBA. Il sindaco Maria Paola Immordino, a proposito della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026, ha comunicato che anche per l’anno scolastico 2025/2026 sono state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art.27 della legge 448/98.
Sono beneficiari gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee), in corso di validità, pari o inferiore a 10.632,94 euro. L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l’istituzione scolastica frequentata, entro e non oltre il 17 ottobre 2025. I modelli di istanza possono essere ritirati presso le scuole di appartenenza, presso l’ufficio di assistenza scolastica del Comune di Villalba o scaricati qui al link https://comune.villalba.cl.it/…/fornitura-gratuita-e…/.
La richiesta di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.
Codice fiscale del soggetto richiedente.
Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità.

