Vice Brigadiere viene aggredito a San Cataldo, il Nuovo Sindacato Carabinieri Caltanissetta: “Ennesimo grave episodio, urge un sistema di tutela”

La Segreteria Provinciale di Caltanissetta del Nuovo Sindacato Carabinieri esprime ferma condanna per il grave episodio di aggressione ai danni di un Vice Brigadiere, verificatosi nella giornata di mercoledì 24 settembre nel Comune di San Cataldo. Il sottufficiale, in servizio alla Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, era intervenuto in supporto a un altro equipaggio, recatosi presso l’abitazione di un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo avere danneggiato la propria casa, era sceso in strada, determinando una situazione di concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Nonostante i reiterati tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo si è improvvisamente scagliato contro i militari, riversando su di loro la propria violenta aggressività. Nel corso dell’intervento, il Vice Brigadiere è stato colpito, riportando una lesione. Nonostante l’aggressione subita, il militare ha dato prova di elevato senso del dovere, professionalità e lucidità operativa, contribuendo a contenere la situazione e a garantire la sicurezza sia del soggetto che dei colleghi presenti. Terminata l’azione, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per ricevere le cure necessarie. “Si tratta dell’ennesimo grave episodio che evidenzia in maniera inequivocabile – spiega NSC Caltanissetta – la necessità di un potenziamento degli organici e l’urgenza di un sistema di tutela e assistenza efficace per tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine, costantemente esposti a rischi di tale portata”. Il Nuovo Sindacato Carabinieri rinnova la propria totale vicinanza al collega, formulando i migliori auguri di pronta guarigione e plaude al Vice Brigadiere per le sue spiccate qualità umane e professionali, che ancora una volta hanno fatto la differenza in un contesto operativo delicato e ad alto rischio.