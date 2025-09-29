Sutera partecipa al XVII° Festival dei Borghi più Belli d’Italia a Bellano

SUTERA. La comunità di Sutera è orgogliosa di rappresentare Sutera, uno dei Borghi più Belli d’Italia, al Festival nazionale a Bellano in provincia di Lecco che celebra l’eccellenza e la bellezza dei piccoli centri storici del nostro Paese.

“Dal cuore dell’isola – ha sottolineato la delegazione – portiamo con orgoglio i nostri prodotti tipici, il nostro amato buccellato, dolce simbolo della pasticceria suterese ed espressione autentica di una tradizione che vive ancora oggi nei sapori e nei gesti di un tempo”.

Si tratta dunque di un’occasione unica per far conoscere il borgo suterese, ricco di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, e per invitare tutti a visitare Sutera, tra le vie di pietra del centro storico, i panorami mozzafiato del Monte San Paolino e l’autenticità dell’ospitalità siciliana.