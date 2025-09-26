Sutera, conclusi i lavori di scavi archeologici 2025

SUTERA – Si è conclusa ieri l’ultima giornata della campagna di scavi a Sutera, che ha visto l’apertura di tre cantieri e importanti ritrovamenti risalenti alle civiltà greca e bizantina. Gli scavi sono stati condotti dai Gruppi Archeologici d’Italia e dal Gruppo Speleologico di Sutera, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta, con la collaborazione del Centro regionale per la progettazione e il restauro della Regione Siciliana. L’amministrazione comunale ringrazia la Soprintendente Daniela Vullo, il Soprintendente del Mare Ferdinando Maurici, il direttore dei gruppi archeologici d’Italia Alberto Scuderi e a tutti coloro che hanno reso possibile questa importante campagna ed esprime orgoglio e gratitudine verso chi ogni giorno lavora per proteggere e valorizzare il patrimonio culturale.