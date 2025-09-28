Sparatoria in una chiesa del Michigan, chi è l’attentatore

(Adnkronos) – E' stato identificato come Thomas Jacob Sanford, 40 anni, l'uomo che ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite altre nove in una chiesa dei mormoni del Michigan, incendiando l'edificio e aprendo il fuoco sui fedeli in fuga e sulle loro famiglie. Lo scrive il New York Post, riportando che Sanford sarebbe un veterano dei Marines statunitensi, secondo la pagina Facebook di sua madre. L'uomo ha speronato l'edificio con il suo Chevy Silverado prima di scatenare l'assalto alla Chiesa di Grand Blanc Township, armato di un fucile semiautomatico. Un vecchio post su Facebook della madre di Sanford – riporta il Post – afferma che l'uomo armato, morto sul posto in una sparatoria con la polizia, ha prestato servizio in Iraq dal 2004 al 2008. Fonti delle forze dell'ordine hanno confermato che il sospettato è Sanford, originario della vicina Burton, nel Michigan. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)