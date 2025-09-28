Sommatino. Il segretario Fabio Castellino (PD): “Che fine hanno fatto le iniziative annunciate su Facebook dal sindaco lo scorso luglio?”

SOMMATINO. <Ma che fine hanno fatto quelle iniziative annunciate in modo roboante il 5 e il 9 Luglio sulla pagina Facebook del Comune nella quale si parlava di piani di “Riqualificazione Urbana” per assicurare modernità e sicurezza infrastrutturale?>.

E’ la domanda politica che il segretario cittadino del Pd Fabio Castellino ha posto al sindaco. <Ai cittadini, tanti, che ci hanno posto questa domanda abbiamo dovuto rispondere con le poche evidenze che sono sotto gli occhi di tutti; purtroppo, la verità è che i cittadini, al pari del Pd, hanno occhio, leggono i social, ma poi non vedono e tirano le somme; è facile annunciare, ma i cittadini, nel quotidiano, notano ritardi, e non gli si può dare torto se si pensa che questa amministrazione ad oggi è ferma al rendiconto 2023; inoltre constatiamo, malgrado il maldestro recupero su alcuni finanziamenti relativamente solo ad alcune opere, si accumulano ritardi su ritardi, penalizzando sempre di più la nostra comunità già vessata dagli ultimi rincari amministrativi; ovviamente sono tutti finanziamenti ad opere della precedente amministrazione.>.

Castellino ha poi rimarcato: <Se a questo si aggiunge che, certe volte, come accaduto di recente, questa amministrazione annovera meriti su opere che sono state realizzate da organi terzi (come il depuratore) o che addirittura lo stesso non aveva votato in precedenza (vedi i precedenti finanziamenti PNRR persi), si comprende come il quadro sia completo; un quadro di ritardi misto ad annunci che danno visibilità sui social ma che non incidono sulle reali esigenze della nostra Comunità>.

Il segretario del Pd sommatinese ha tenuto infine a ribadire: <Con questo non è mia intenzione polemizzare o lanciare strali; tuttavia, anche a nome dei tanti cittadini che, giustamente, vogliono sapere, mi chiedo: cosa intende fare questo sindaco, al di la dei post sulle pulizie quotidiane del centro abitato, che è ordinaria amministrazione, per risollevare veramente le sorti della nostra comunità?>