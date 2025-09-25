Salute

Sommatino. Il 29 settembre convocato il Consiglio comunale

Gio, 25/09/2025 - 06:52

SOMMATINO. È convocato per LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 2025 alle ore 10:30 presso l’Aula Consiliare del Vecchio Palazzo Municipale il Consiglio Comunale in seduta non urgente.

ORDINE DEL GIORNO:

– Approvazione verbali seduta precedente;

– Impegno a promuovere la Sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso la costituzione di Comunità di Energie Sostenibili Rinnovabili e Solidali;

– Integrazione al Regolamento servizio economato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 12/10/2016;

– Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 2 del TUEL e dell’art. 15, comma 4 bis della legge n. 108/21;

– Mozione per il cessate il fuoco a Gaza, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo, per il riconoscimento dello Stato di Palestina e il rispetto del diritto internazionale;

– Sostegno e condivisione delle proposte per affrontare la Crisi idrica in Sicilia elaborati dal laboratorio socio-politico del CESI , da presentare agli organi competenti.

E’ possibile seguire la seduta anche in modalità streaming attraverso la sezione “Consigli comunali in diretta” sul sito del Comune di Sommatino.

