Sicilia, Anas: riprendono i lavori sulla A19 Palermo-Catania

Riprendono da oggi, lunedì 29 settembre, i lavori lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, sospesi durante l’estate. Su indicazione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che è commissario straordinario per il piano di manutenzione della A19, tutti i lavori si svolgeranno su tre turni, con squadre all’opera anche nelle ore notturne, per garantire una maggiore celerità degli interventi. Riaprirà il cantiere di Bagheria, sulla carreggiata in direzione Palermo, dove continuerà la sostituzione dei guardrail che eleveranno i livelli di sicurezza e di servizio della ”Palermo-Catania”. Nel tratto interessato dai lavori per un’estensione di 800 metri la circolazione resta garantita sulla corsia di sorpasso. Questo provvedimento avrà una durata di due mesi e sarà necessario per effettuare la rimozione dei sottoservizi, la realizzazione di micropali a sostegno del cordolo in calcestruzzo e il rinforzo delle scarpate ed il montaggio delle barriere di sicurezza. L’obiettivo di Anas è quello di completare in anticipo queste lavorazioni per restituire all’utenza un’autostrada sempre più moderna e sicura.